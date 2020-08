Cagliari, tragico schianto: Diego Tanda muore a 21 anni. Violentissimo è stato l’impatto sulla sulla strada statale 130. Gravi gli altri quattro ragazzi coinvolti nell’incidente di questa notte in Sardegna.





Uno scontro violento tra due auto. Questo è quanto avvenuto nella notte. A perdere la vita è stato Diego Tanda, un ragazzo di appena 21 anni, originario della Sardegna e residente poco distante a Decimoputzu.

Diego questa notte si trovava a viaggiare a bordo di una Citroen C1. Il ragazzo ha perso la vita a soli 21 anni, dal momento che l’auto, sulla quale si trovava, ha subito un violentissimo impatto con una Bmw, che la avrebbe colpita in pieno. Gravi gli altri quattro ragazzi che viaggiavano con lui.

Il tragico schianto è avvenuto nella notte in Sardegna, precisamente alla rotonda per Decimomannu, in provincia di Cagliari, sulla sulla strada statale 130. La vettura sulla quale si trovava la vittima, a causa dello schianto, è stata ridotta ad un ammasso di lamiere, dopo essersi ribaltata più volte, finendo da ultimo contro il guard rail.

I carabinieri di San Sperate sono al lavoro in queste ore per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il violento impatto sarebbe avvenuto tra una Bmw e la Citroen sulla quale viaggiavano i ragazzi poiché la prima, a bordo della quale si trovavano un 48enne e un 44enne, ha colpito in pieno l’auto sulla quale viaggiava la vittima. In gravissime condizioni è attualmente uno dei ragazzi coinvolti, di soli 20 anni, che si trova in queste ore ricoverato all’ospedale Brotzu in prognosi riservata.