Barcellona, Messi non si presenta per il tampone: addio vicino

L’addio di Lionel Messi al Barcellona sembra sempre più vicino: la stella blaugrana non si sarebbe presentato al raduno

Lionel Messi è sempre più vicino al suo addio ufficiale al Barcellona. Il campione argentino non si sarebbe presentato al raduno per il tampone di Covid-19 come svelato dal giornalista brasiliano, Marcelo Bechler, corrispondente dalla Spagna per Lancenet. Una notizia che conferma le ultime indiscrezioni dei giorni precedenti con la possibilità di vedere altro la stella blaugrana. Sulle sue tracce ci sarebbero Manchester City, Juventus e Inter, tra le altre big d’Europa, pronte a sferrare l’assalto decisivo all’argentino.

Barcellona, Messi non è presente

Secondo le prime ricostruzioni lo stesso Leo Messi non si sarebbe presentato così al raduno ufficiale del Barcellona per sottoporsi al tampone. Una notizia che ha del clamoroso, mentre è arrivato da pochi minuti l’altro partente Luis Suarez, pronto a sposare una nuova avventura. Saranno settimane davvero frenetiche per quanto riguarda il futuro del campione argentino, che avrebbe già comunicato via fax la sua intenzione di andare via dopo tantissimi anni di successi e trionfi.