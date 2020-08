Il conduttore Rai Alberto Matano continua a intrattenere i suoi follower su Instagram con un altro flashback delle vacanze appena terminate.

Le vacanze estive di Alberto Matano sono ormai solo un ricordo dal sapore agrodolce. Per le sue ferie quest’anno il noto giornalista e conduttore Rai si è recato prima in Calabria e successivamente in Sicilia, dove si è goduto sia il mare cristallino della zona di Noto che le meraviglie architettoniche che quella terra ricca di storia è in grado di regalare. Ovviamente Matano ha documentato il tutto tramite il proprio profilo Instagram, dal quale ha condiviso con i fan alcuni scatti mozzafiato, e dove ora intrattiene i suoi followers con imperdibili “flashback”.

Leggi anche –> Alberto Matano spara a zero su Cuccarini e Diaco: ecco la mia verità

Leggi anche –> Alberto Matano, la trasformazione su Instagram: ecco il ‘prima’ e il ‘dopo’

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La nostalgia di Alberto Matano

“Era solo una settimana fa…” scrive Alberto Matano nel suo ultimo post su Instagram, con tanto di hashtag: “#domenica #onde #estateitaliana #backtowork #ready #countdown @vitaindiretta -8″. A corredo del post due foto che dicono più di mille parole: una lo ritrae beato tra le onde spumeggianti, tonico e sorridente come un divo, l’altra in camicia e mascherina in uno studio Rai, dove fervono i preparativi per la nuova edizione de La Vita in Diretta. Meglio il prima o il dopo? A voi la scelta…

Leggi anche –> Alberto Matano, la grande nostalgia: il conduttore confessa

Leggi anche –> Alberto Matano, annuncio ‘hot’ su Instagram: ecco di chi si è innamorato

EDS