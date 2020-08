Ancora uno scatto bollente per Naike Rivelli direttamente sul balcone con il panorama del Castel dell’Ovo a Napoli. Questa volta però il messaggio molto forte è decisamente più importante della foto.

L’ennesimo scatto davvero mozzafiato per Naike Rivelli. Sul suo profilo Instagram la donna si è resa protagonista ancora di una foto bollente, di spalle, mettendo in mostra il suo “lato B” direttamente dal panorama del Castel dell’Ovo a Napoli. Una posa davvero originale direttamente dal balcone con piedi e mani laterali come se fosse “l’uomo vitruviano”. Un’immagine utilizzata per veicolare un messaggio importante, una fortissima invettiva contro tutti gli influencer e presunti vip che hanno sottovalutato il pericolo Coronavirus.

Il messaggio furioso di Naike Rivelli

Dure (e giuste) parole di Naike: “Mi Auguro non ci sia un Secondo Lock Down ! Se così fosse ringrazio ufficialmente con la mia faccia da culo tutti quei Influencer e vip e politici che ci hanno detto con tanto furore in tv radio e social media di “restare a casa” ma poi sono corsi a movidare in vacanza tra folle e assembramenti dando un esempio davvero poco decoroso ai giovani e al polo in generale”.