Nuovo lutto a Hollywood, morto Caesar Cordova, l’attore recitò con Al Pacino in Scarface e Carlito’s Way ed esordì a Broadway.

Caesar Cordova, un attore caratterista la cui lunga collaborazione con Al Pacino è legata soprattutto alle sue apparizioni apparizioni in Scarface e Carlito’s Way, è morto il 26 agosto per cause naturali ad Atlantic City. Aveva 84 anni.

La carriera dell’attore di origini portoricane è legata a quella di Al Pacino: i due infatti esordirono insieme nel 1969 a Broadway. L’annuncio della morte dell’attore è arrivato dal figlio Panchito Gomez, che ha scelto di seguire peraltro le orme del padre.

Chi era l’attore Caesar Cordova, spalla di Al Pacino sin dagli esordi

In Scarface di Brian de Palma del 1983, Cordova interpretava il cuoco del pranzo e 10 anni dopo il barbiere di Carlito’s Way. Non sono state però le sue uniche apparizioni cinematografiche, inoltre è stato nel cast delle serie televisive di successo degli anni Ottanta: Il Commissario Kojak, Baretta, The A-Team e moltissime altre ancora.

Nato a Puerto Rico e cresciuto a New York City, l’attore Caesar Cordova lascia la moglie Gladys Gomez; lascia inoltre nel dolore i figli Panchito Gomez, Luis Gomez e Jesse Cordova; e le figlie Ana Sanchez Gomez, Elena Gomez Martinez, Damarys Cordova e Abigail Cordova.