Mamma trovata morta in casa: arrestati il figlio e l’ex marito per omicidio

Mamma trovata morta in casa: arrestati il figlio e l’ex marito per...

Il corpo senza vita di una mamma è stato trovato nel suo appartamento: il figlio e l’ex marito sono stati accusati del suo omicidio.

Una donna di Lillington, residente a Valley Road, è stata trovata priva di coscienza e gravemente ferita nel suo appartamento. Subito dopo la scoperta sono stati chiamati i soccorsi, i quali però non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Quando i paramedici sono giunti sul luogo la donna era già morta da diverso tempo e non è escluso che fosse morta prima che fosse ritrovata.

La donna, Balvider Gahir, presentava ferite compatibili con una violenta aggressione, motivo per cui gli agenti hanno aperto un’indagine per omicidio. In un primo momento sono stati portati in centrale una ragazza di 15 anni ed un uomo di 28 come sospettati di concorso in omicidio. Dopo l’interrogatorio i due sono stati rilasciati e i sospetti degli investigatori si sono concentrati sull’ex marito. Proprio quest’ultimo è stato arrestato insieme al figlio con l’accusa di omicidio volontario.

Mamma trovata morta in casa, il dolore della famiglia

In attesa di comprendere come si evolveranno le indagini, i media britannici in questo momento si sono concentrati sul dolore che la morte di questa mamma ha causato sui familiari. L’omicidio è avvenuto questo lunedì, ma solo nelle scorse ore la famiglia ha condiviso un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Gahir. In questo si legge: “Con grandissima tristezza annunciamo che la nostra amata figlia, sorella e madre ci è stata portata via. Era la luce della nostra vita. Aveva un cuore d’oro pieno di amore e gioia, il suo sorriso poteva illuminare un’intera stanza”.