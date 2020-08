Mamma e figlio trovati morti in casa: si pensa ad un omicidio-suidicio

Mamma e figlio scomparsi da giorni sono stati trovati privi di vita all’interno della loro abitazione a Londra.

Durante i primi giorni di agosto Yulia Gokcedag, mamma di 35 anni, ed il figlio Timur (7 anni) sono scomparsi. Parenti e amici hanno cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con la giovane donna, ma tutti i tentativi sono stati vani. Dato il prolungarsi della loro assenza e l’impossibilità di ricevere risposte, i genitori hanno denunciato la scomparsa di Yulia e del piccolo Timor alla polizia di Londra.

Leggi anche ->Mamma e figlio scompaiono: erano stati coinvolti in un incidente

Le ricerche degli agenti sono iniziate lo scorso 13 agosto e sono culminate lo stesso giorno con esito tragico. Mamma e figlio, infatti, si trovavano all’interno del loro appartamento alla Hamlet Tower (Londra) ed erano entrambi privi di vita. Sul luogo del ritrovamento sono poi intervenuti i paramedici ed il medico legale per dare conferma del decesso di entrambi.

Leggi anche ->Mamma e figlio muoiono lo stesso giorno a distanza di sei anni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mamma e figlio morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Sulla morte di Yulia e Timur è stata aperta un’indagine che è tutt’ora in corso. In base agli esami sui cadaveri è stato scoperto che il bambino è morto per annegamento, mentre la madre è morta per soffocamento causato dalla corda con la quale si è impiccata. La dinamica suggerisce dunque che si sia trattato di un omicidio-suicidio. La polizia, infatti, ha dichiarato ai media che al momento non si sta cercando nessuno in correlazione con la loro morte. Resta da capire per quale motivo la donna abbia deciso di compiere un gesto così estremo. Nei prossimi giorni verranno interrogato parenti e amici per capire se la donna stesse soffrendo di depressione o avesse problematiche particolari.