Incendio a Madrid: palazzo brucia, fiamme altissime – VIDEO

Si è sviluppato un grande incendio a Madrid, nel quartiere di Hortaleza, a nord della capitale: palazzo brucia, fiamme altissime.

Un grande incendio si è sviluppato questa mattina in un edificio nel quartiere madrileno di Hortaleza, a nord della capitale. A prendere fuoco sono stati i piani superiori dell’edificio, che è stato completamente sfrattato senza feriti.

L’edificio si trova in via Dulce Chacón ed è una torre di nuova costruzione con 20 piani più una terrazza sul tetto, costruita insieme a cinque simili nella zona da Pinar de Chamartín. Il fumo era visibile a diversi chilometri di distanza dal punto in cui si è verificato l’incendio.

Brucia palazzo di 20 piani a Madrid: la situazione

Più di una ventina di squadre antincendio del Comune si sono recate in questo luogo a causa della virulenza dell’incendio che è già stato controllato ma non ancora spento del tutto, stando a quanto spiegano fonti presenti sul posto. Sono state utilizzate due gru fino a 70 metri – la più alta a disposizione dei vigili del fuoco della capitale. Questo tipo di intervento ha evitato che le fiamme si propagassero ai piani inferiori e colpissero gli edifici vicini.

Questo è stato possibile anche grazie alla pressoché totale assenza di vento. I vigili del fuoco sono entrati intorno alle ore 08.45 all’interno per proseguire i lavori e mettere in sicurezza l’edificio, che è stato immediatamente evacuato completamente senza feriti. Il traffico nella zona è stato deviato e i residenti nella palazzina vengono costantemente assistiti.