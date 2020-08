Gianni Morandi, l’ex moglie ricorda la morte della figlia: “Me lo disse così”

Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, ha un ricordo sfocato ma al tempo stesso intenso del giorno in cui la loro figlia morì. Ecco le sue parole.

Di tempo ne è passato molto, ma certe cose sono impossibili da dimenticare. Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi (sono stati sposati dal 1966 al 1979), porta nel cuore la ferita per la morte di Serena, la primogenita avuta dal celebre cantautore nel 1967. Ospite in tv qualche tempo fa ha riaperto quel doloroso capitolo della sua vita.

Leggi anche –> Gianni Morandi, chi è la prima moglie Laura Efrikian: età, vita e carriera

Leggi anche –> Laura Efrikian, il racconto: “Gianni Morandi, il mio dolore più grande”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quella ferita indelebile per Gianni Morandi e la sua ex

La figlia di Laura Efrikian e Gianni Morandi venne a mancare subito dopo il parto: visse soltanto nove ore. Per l’allora giovane coppia non fu un periodo facile. Lei però riuscì a risollevarsi. tanto che poi ebbe altri due figli, Marianna e Marco. “Quando hai 20 anni non prevedi niente, pensi che tutto andrà bene”, ha raccontato Laura a proposito della scomparsa della piccola Serena.

“Ho dei ricordi… Ma ricordo a pezzi… ricordo che nevicava e che era il 5 gennaio – ha continuato Laura Efrikian -. Ricordo la corsa in ospedale… la sala operatoria… Mi portavano fiori, poi le infermiere li portavano via. A un certo punto ho sentito la voce di mio padre che disse: ‘Qualcuno glielo deve dire’”. E fu proprio Morandi a dare la triste notizia alla moglie. “Poi venne Gianni che fu molto bravo e trovò le parole giuste… Nostra figlia ha vissuto solo 9 ore. Io non l’ho vista, credo che nemmeno Gianni l’abbia vista”.

Dopo qualche anno anche il grande amore tra Gianni e Laura finì. I motivi della crisi sentimentale? Semplicemente, qualcosa si ruppe e in modo irreparabile. “Ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura”, ha ammesso Laura Efrikian col senno di poi, confessando però che “con lui sono stata felice”.

Leggi anche –> Dramma Gianni Morandi, la morte della figlia: l’atroce dolore insopportabile

Leggi anche –> Chi è Marco Morandi: età, carriera e vita privata del figlio di Gianni Morandi

EDS