Federico Fashion Style: contagiate anche la moglie e la figlia piccola

Brutte notizie per Federico Fashion Style. A quanto pare non è stato l’unico della famiglia a contrarre il Coronavirus.

Non si tratta proprio di un bel periodo per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il celebre parrucchiere delle star è infatti pochi giorni fa risultato positivo al Coronavirus. L’uomo ha scoperto di aver contratto il virus una volta dopo essere ritornato da un viaggio in Sardegna. “Sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. Ho i sintomi: non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”, ha raccontato.

Le brutte notizie non sono però finite per il seguitissimo parrucchiere. A quanto pare non è l’unico in famiglia ad aver contratto il terribile virus. Stando alle informazioni giunte nelle ultime ore, anche la compagna Letizia e la figlia Sophie sono risultate positive al Covid-19. I tre si sono recati in Sardegna per le vacanze insieme. Il primo ad accusare i sintomi è stato però Federico, il quale ha iniziato ad avere febbre e ad accusare malessere ancora prima del ritorno dall’isola.

La piccola Sophie Maelle, figlia di Federico, ha soltanto tre anni ed è risultata positiva. Il contagio ha dunque coinvolto l’intera famiglia. A dare la notizia è stata la stessa Letizia, tramite stories Instagram. I fan dell’uomo sono al momento tutti in allerta, e si sono dimostrati preoccupati per le sue condizioni di salute e per quelle della sua famiglia. Federico si è però premurato di tranquillizzare i suoi follower, assicurando anche che la piccola è asintomatica.

Federico Fashion Style è recentemente tornato da una vacanza trascorsa con la propria famiglia in Sardegna. L’uomo, accusando un certo malessere, ha immediatamente eseguito i test necessari, scoprendo di essere positivo al Coronavirus. Poco tempo dopo, il tampone sulla compagna Letizia e sulla figlia Sophie hanno però mostrato lo stesso identico risultato. “Sia io che Sophie siamo risultate positive“, ha dichiarato Letizia sui social. La donna ha però aggiunto di non aver alcun sintomo grave, e di stare, in fin dei conti, abbastanza bene. La piccola, di soli 3 anni, è asintomatica, e non presenta al momento fortunatamente nessun tipo di problema.