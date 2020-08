Fabrizio Moro, il nuovo progetto: a ottobre le “Canzoni d’amore nascoste”

Il cantautore romano Fabrizio Moro ha annunciato il suo prossimo progetto discografico in arrivo ad ottobre: vediamo insieme di cosa si tratta.

Una raccolta di brani d’amore per raccontare quell’attimo che manca per rendere la storia d’amore perfetta. Questo il nuovo progetto discografico annunciato da Fabrizio Moro e in arrivo il prossimo ottobre. In un’intervista a Radio Italia, il cantautore romano ha spiegato che non sarà un disco di inediti, ma appunto una raccolta di canzoni d’amore già pubblicate in passato ma non valorizzate come meritavano.

La raccolta si intitolerà “Canzoni D’Amore Nascoste” e comprenderà brani anche molto vecchi, di 15 anni fa, a cui – ha detto l’artista – “voglio dare una nuova scena”. L’uscita è attesa per il mese di ottobre e tutto il resto è, almeno per ora, top secret. Intanto, però, i fan del cantautore hanno iniziato a creare un’ipotetica tracklist di “Canzoni D’Amore Nascoste”.

La raccolta speciale di Fabrizio Moro

In attesa dell’uscita di “Canzoni D’Amore Nascoste”, Fabrizio Moro sta trascorrendo l’estate in Sardegna come si evince dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Durante la quarantena l’artista si era divertito a pubblicare nuove versioni di alcuni dei suoi brani più amati, tra cui “Il senso di ogni cosa”. Una riscoperta continua del suo repertorio che probabilmente è stato il punto di partenza del suo nuovo progetto. Le aspettative sono come sempre altissime, e c’è da scommettere che non saranno disattese.

16/06/2018 Quanto è bello questo frammento di vita? #nostalgia #ilnostropalco

