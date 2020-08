Entra nella gabbia e il puma l’aggredisce: le immagini choc

Una ragazza di 16 anni è stata aggredita da un puma rinchiuso in una gabbia. Se l’è vista davvero brutta, ma fortunatamente è sopravvissuta.

La scena è di quelle da incubo: una ragazza che viene aggredita da un puma rinchiuso in una gabbia. Ma è successo veramente. La giovane, 16 anni, si era introdotta nel recinto dopo che il suo capo le aveva chiesto di controllare se il cibo per il grosso felino fosse terminato. L’ospite, però, non ha evidentemente gradito la “visita” e la poveretta si è salvata solo per miracolo.

Leggi anche –> Sbranato dai leoni | muore il noto conservazionista West Mathewson

Leggi anche –> Bambina sbranata | il pitbull dei nonni la assale di colpo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’incredibile lotta tra la ragazza e il puma

L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso (qui il video) e fa davvero venire i brividi. All’inizio la giovane si muove titubante, per i motivi che è facile immaginare, ma poco dopo aver aperto il cancello della gabbia, il puma le si è avventa contro.

La 16enne, che non aveva alcuna esperienza nella gestione dei grandi felini, ha lottato con il puma per più di un minuto (ma dev’esserle sembrato un’eternità). Poi trasportata in ospedale per le ferite riportate, fortunatamente è riuscita a cavarsela.

I cittadini di Nottingham, dove si trova la tenuta privata del milionario Reece Oliver, che ospita anche due leoni, hanno chiesto che la struttura venga sequestrata prima che altre persone finiscano coinvolte in simili disavventure.

EDS