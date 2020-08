Coronavirus, l’allarme dell’OMS: “Piccoli incendi, ma attenzione”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha rilasciato nuove dichiarazioni in ottica futura per l’andamento del Coronavirus

Torna a parlare il direttore generale dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha svelato le ultime novità per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Tanti casi positivi riscontrati: “Con le riaperture molti cominciano a vedere una ripresa dei contagi di Covid 19. La ripresa dei casi sta avvenendo in cluster di casi legati ad assembramenti di persone, come quelli negli stadi, nei locali, nei luoghi di culto e dove ci sono folle”.

Coronavirus, attenzione massima dell’OMS

Così lo stesso direttore generale dell’OMS ha voluto chiarire, una volta per tutte, le regole da rispettare: “Piccoli incendi possono essere la scintilla che provoca un incendio molto più grande. Bisogna rispettare le regole per gli eventi e gli spettacoli”. Infine ha rivelato ciò che sarebbe opportuno fare: “In alcune circostanze, può essere necessaria la sospensione di eventi per un breve periodo. Ora vedremo cosa succederà quando nelle prossime settimane ci saranno luogo eventi, festival e varie celebrazioni”.