Morto l’attore Chadwick Boseman, supereroe dei film Marvel

Una notizia davvero incredibile quella della scomparsa del noto attore dei film Marvel Chadwick Boseman: l’annuncio sui canali social

Una brutta notizia arrivata pochi minuti per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Uno dei protagonisti di “Black Panther” della Marvel, Chadwick Boseman, ha perso la vita all’età di 43 anni dopo una dura battaglia al tumore al colon. Nonostante la malattia, che è comparsa per la prima volta nel 2016, l’uomo aveva continuato a lavorare ai veri film di Hollywood. In passato ha anche interpretato Jackie Robinson in “42” e James Brown in “Get on Up“. Poi è stato protagonista in “Da 5 Bloods” di Spike Lee e, infine, sarà presente nel sequel di “Black Panther“, che uscirà nel 2022.

Morto l’attore Chadwick Boseman, l’annuncio

Nelle ultime ore è apparsa una nota pubblicata sugli account dei social media dell’attore: “E’ stato l’onore della sua carriera dare vita a Re T’Challa in Black Panther. E’ morto a casa sua, con al fianco la moglie e tutta la sua famiglia”. Sui canali social, inoltre, tanti gli attori che hanno mostrato la loro vicinanza: da Denzel Washington a Dwayne Johnson.