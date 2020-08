Bianca Guaccero, l’attrice rivela: “Torno presto a recitare”

Nuovi impegni lavorativi per Bianca Guaccero, l’attrice rivela su Instagram il ritorno al primo amore: “Torno presto a recitare”.

“Stiamo preparando un nuovo progetto per voi”, a confessarlo su Instagram è la nota attrice e conduttrice televisiva Bianca Guaccero. Nelle settimane estive, su Instagram, dove ha quasi 700mila follower, l’attrice e conduttrice televisiva ha pubblicato molte foto ‘intime’.

Infatti, sta pubblicando scatti che la ritraggono in costume mentre fa una gita in barca o semplicemente prende il sole. Non soltanto questo, in ogni caso: ha anche pubblicato una serie di ‘giochi’ coi filtri che stanno piacendo molto ai suoi fan. Uno di questi la mostra mentre applica la Reface App.

Le parole di Bianca Guaccero su Instagram

L’abbiamo dunque vista trasformarsi in Jack Sparrow, protagonista dei Pirati dei Caraibi. Un gioco ben riuscito per l’attrice, che appunto sta anche pensando al suo futuro lavorativo. Un futuro che sarà ancora in televisione, ma nella grande fiction. Il progetto resta top secret, ma lei lascia trapelare: “Felice di tornare sul set… per una nuova serie”.

Sempre a quanto si apprende dalle sue parole, Bianca Guaccero sarà protagonista di una nuova serie televisiva, che andrà in onda su Raiuno e le cui riprese molto probabilmente inizieranno a breve, come non nasconde nemmeno l’attrice e conduttrice televisiva. Che conclude: “Stanno per cominciare le riprese… stay tuned!”.