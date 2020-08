Antonella Clerici in perfetta forma, scopriamo quale dieta ha seguito

Negli ultimi post Instagram Antonella Clerici si è mostrata in perfetta forma fisica: scopriamo quale dieta ha seguito.

Da qualche tempo a questa parte la presenza televisiva di Antonella Clerici si è ridotta parecchio. Da quando, infatti, ha lasciato lo storico programma quotidiano ‘La Prova del Cuoco‘, la bionda Antonella non ha condotto più un programma settimanale, ma solo occasionalmente qualche programma serale. Nonostante questa diminuzione di presenza su schermo, i fan della conduttrice sono ancora tantissimi e ci sono molti di loro che non vedono l’ora di poterla osservare nuovamente in azione quotidianamente.

In attesa del ritorno in tv alla ripresa della stagione televisiva, Antonella Clerici si gode le vacanze con la famiglia e con gli amici e coccola i propri fan con scatti pubblicati su Instagram. Proprio gli ultimi post hanno attirato l’attenzione dei follower: in questi la conduttrice appare in perfetta forma fisica, merito di una dieta segreta che le ha fatto perdere molti chili.

Antonella Clerici in perfetta forma fisica: che dieta ha fatto?

La Clerici non ha mai negato di amare la buona cucina ed il cibo, non è un caso infatti che abbia condotto per anni un programma di cucina. In passato ha ammesso di essersi concessa qualche licenza di troppo, anche durante le riprese de ‘La Prova del Cuoco’. Da qualche tempo a questa parte, però, ha deciso di mettersi a dieta per ragioni di salute ed i risultati adesso sono evidenti. Purtroppo, però, non è possibile sapere quale dieta abbia seguito, visto che la conduttrice a tal proposito ha voluto mantenere uno stretto riserbo.