Viviana Parisi, lesione parabrezza: “Era già rotto prima del 3 agosto”

I risultati dell’autopsia sul corpo di Gioele Mondello, il bambino scomparso con la mamma Viviana Parisi lo scorso 3 agosto, non hanno dato esiti che permettono di chiarire la dinamica dell’accaduto né la causa della morte. Gli esperti hanno infatti spiegato che i resti in possesso (i quali appartengono quasi sicuramente al piccolo) sono stati troppo compromessi. Per questo motivo una squadra di ricercatori si è messa all’opera per cercare ulteriori resti che possano dare altri indizi.

Nel frattempo gli esperti di Palermo hanno concluso l’esame dell’auto guidata dalla dj il giorno in cui sono scomparsi. Da questi esami emergerebbe una compatibilità tra i danni sul parabrezza dell’auto ed i risultati dell’autopsia. Questi due esami comparati, dunque, darebbero maggiore forza all’ipotesi che il piccolo possa essere morto a causa delle ferite riportate nell’incidente. Ipotesi che in ogni caso andrebbe vagliata con ulteriori esami sull’auto e sul cranio del piccolo.

Viviana Parisi, il marito: “parabrezza già rotto prima dell’incidente”

Nelle scorse ore, a commento dell’ipotesi che la ferita trovata sul cranio del cadavere fosse compatibile con il danno al parabrezza dell’auto si è espresso il padre del piccolo, Daniele Mondello. L’uomo ha precisato che il danno al parabrezza era già presente nell’auto: “Si era rotto durante un sinistro precedente a quella data”. Da escludere, secondo l’uomo e la sua famiglia, che durante l’urto il piccolo Gioele sia andato a sbattere contro il parabrezza con forza tale da romperlo e subire una ferita letale. Gli esami, dunque, finora non hanno diradato domande e dubbi che da giorni aleggiano sul caso e sulle cause della morte del bambino messinese.