Valerio Staffelli lutto: morto il padre Ciccio – VIDEO

Grave lutto per Valerio Staffelli, inviato che è colonna portante del programma Striscia La Notizia: morto il padre Ciccio.

Un grave lutto ha colpito Valerio Staffelli, inviato che è colonna portante del programma Striscia La Notizia ormai da moltissimi anni. Infatti, a 82 anni si è spento suo padre Gennaro, da tutti conosciuto come Ciccio.

Lo stesso inviato del tg satirico ne ha dato l’annuncio con un messaggio su Instagram, in cui scrive: “ronico, sensibile un uomo generoso, buono e molto simpatico, ironico come molti napoletani sanno essere. Pensate che ci ha fatto sorridere ed ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che oramai il tempo era finito”.

Valerio Staffelli prosegue nel suo lungo messaggio di commiato dal padre: “Mi ha insegnato molto il mio papà, quello che avete visto in tv in questi anni è frutto anche del suo savoir fair, pensate ad esempio che il mio ‘come la va’…’ che ripeto oramai da 24 anni durante Striscia la notizia era il saluto che lui faceva ai suoi clienti. Grazie a lui ho potuto intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito”.