Uomini e Donne, Gemma Galgani si è rifatta: arriva lo scontro

Nuovi indizi importanti per la dama torinese Gemma Galgani anche in vista della nuova stagione di Uomini e Donne: c’è anche uno scontro importante

Novità importanti per quanto riguarda anche la ripresa di Uomini e Donne con le regole imposte dal Coronavirus. Come svelato dal portale IlVicolodelleNews la dama Gemma Galgani, ormai volto noto del programma di Canale5, si è fatta il lifting in una clinica romana per ritoccarsi il viso venendo seguita anche dalle telecamere. E così c’è stato uno scontro davvero duro con Nicola Vivarelli.

Uomini e Donne, non solo Gemma: scontro tra Giovanna e Sammy

Inoltre, non ci sarà più la divisione tra Classico e Trono Over diventando un unico format in vista della prossima stagione. Durante le ultime registrazioni la stessa Gemma ha svelato di essere ritoccata, mentre Giovanna Abate e Sammy Hassan se la diranno di tutti i colori. L’ex tronista svelerà che non c’è stato nessun rapporto fuori dal programma con i due che si sono visti pochissime volte. Le polemiche sarebbero nate per la presenza di una foto della madre nella casa dell’uomo accanto a quella del figlio. Confermati nel parterre di Uomini e Donne Carlotta, Aurora, Roberta, Veronica Ursida, Valentina Autiero e ovviamente la stessa Gemma. Infine, ci saranno anche Armando Incarnato e Diego.