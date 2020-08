Uomini e Donne, Maria De Filippi spiazza tutti: ecco la formula “anti-Covid”

Uomini e Donne riaprirà i battenti prima del previsto: dopo la consueta pausa estiva, lunedì 7 settembre torna su Canale 5.

Finalmente una buona notizia per i fan di Uomini e Donne. La trasmissione cult di Maria De Filippi anticipa la messa in onda e torna con una nuova formula “anti-Covid”: dopo la consueta pausa estiva, l’appuntamento è per lunedì 7 settembre, sempre su Canale 5. E non mancheranno interessanti novità…

Via alla nuova edizione di Uomini e Donne

Uomini e Donne festeggia quest’anno le nozze d’argento, tagliando il traguardo della 25° edizione, e per l’occasione la scena in studio è stata completamente rinnovata. Il set di tronisti e corteggiatori avrà spazi molto più ampi, led a 360 gradi circolare al centro dello studio e due passerelle laterali sopraelevate da dove scendono i protagonisti del talk. Va da sé che il tutto è stato studiato per garantire il massimo rispetto delle regole anti-Covid.

Maria De Filippi si prepara così a un’altra edizione di successo di Uomini e Donne, che nella scorsa stagione ha tra l’altro conquistato l’ambito scettro di programma tv più visto dell’anno su apparecchi digitali (pc, smartphone, tablet, smart tv) con quasi 20 milioni di ore di contenuto visto on line. Per ora si sa che è stata confermata la formula del trono Over e di quello classico, con gli immancabili, storici e amati-odiati opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti con Tinì Cansino. Stay tuned!

