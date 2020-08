La redazione di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico diretto da Antonio Ricci, ha subito un tragico lutto. L’annuncio arriva sui social poche ore fa.

Striscia la Notizia è un programma televisivo ideato da Antonio Ricci, in onda su Canale5 dal 1989. Dietro al bancone del tg satirico si sono susseguiti diversi conduttori: da Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, da Ficarra e Picone fino a Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Il programma di Antonio Ricci è stato colpito da un gravissimo lutto. Il padre dello storico inviato del tg satirico Valerio Staffelli, Gennaro Staffelli da tutti chiamato Ciccio, è venuto a mancare. Aveva 82 anni e la notizia è stata data dal giornalista, che ne ha dato l’annuncio quasi ventiquattro ore dopo la morte. “Ieri ci ha lasciato il mio babbo, Gennaro Staffelli, ironico come molti napoletani sanno essere. Pensate che ci ha fatto sorridere ed ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che orami il tempo era finito”, così scrive l’inviato. Suo padre era di origine napoletane ed era un commerciante che “mi ha insegnato molto il mio papà, quello che avete visto in tv in questi anni è frutto anche del suo savoir fair“.

Il ruolo di Valerio Steffelli a Striscia la Notizia

“Il mio ‘come la va’ che ripeto ormai da 24 anni durante Striscia la Notizia era il saluto che lui faceva ai suoi clienti“, racconta Valerio Staffelli che ha iniziato a lavorare per il tg satirico nella stagione 1996/97. E’ principalmente conosciuto per il ruolo di portatore del Tapiro D’Oro, premio consegnato alle persone che, come viene ritenuto dalla redazione del programma, di aver compiuto o subito qualcosa di originale e non positivo. In 25 edizioni del programma ha conseguito 1305 consegne del Tapiro D’Oro. Dal 2007 inoltre realizza anche inchieste per il tg di Antonio Ricci.

