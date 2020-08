Stasera in tv – Miami Beach (film): trailer, cast e trama, oggi 28 agosto

Miami Beach, film del 2016 diretto da Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Max Tortora e altri, è la commedia scelta oggi, 28 agosto, per la prima serata di Rai 3: tutti i dettagli sulla pellicola

La commedia Miami Beach, film del 2016, ci mostra un’America vista attraverso lo sguardo da inguaribile italiano del suo regista, Carlo Vanzina.

La pellicola che andrà in onda oggi, 28 agosto, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 in prima serata, sà come far divertire e porta sul piccolo schermo alcuni fra gli attori più iconici della commedia all’italiana come Ricky Memphis e Max Tortora. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul film di stasera.

Trama

Pe motivi diversi, alcuni italiani si ritrovano a Miami. Chi per motivi di studio, chi in vacanza e chi per tentare la fortuna, le vicende di alcuni connazionali si intrecciano in terra americana. Due genitori single che si detestano vedranno quindi realizzarsi il peggiore dei loro incubi: il sentimento d’amore fra i loro figli che entrambi cercheranno in ogni modo di sopprimere. Gli equilibri cambieranno in modo drastico quanto inaspettato.

Un’altra fuga quella di una ragazza che invece di dirigersi in Bretagna con il padre e la matrigna, scappa a Miami con le amiche. Il papà dimostrerà di essere disposto a qualsiasi cosa pur di trovare sua figlia.

Cast del film:

Ricky Memphis (Lorenzo)

Max Tortora (Giovanni)

Paola Minaccioni (Paola)

Francesca Nunzi (Patrizia)

Emanuele Propizio (Bobo)

Giampaolo Morelli (Filippo)

Neva Leoni (Giulia)

Giorgia Trasselli (Zia Assunta)

Filippo Laganà (Luca)

Alessio Del Mastro (Matteo)

Camilla Tedeschi (Valentina)

Miami Beach, trailer

