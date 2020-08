Stasera in tv film – Mai fidarsi del mio vicino: cast, trama e trailer del film

Mai fidarsi del mio vicino (The Wrong Boy Next Door, titolo originale) è film televisivo del 2019, diretto dal regista David DeCoteau: tutte le anticipazioni di oggi, 28 agosto

Il lungometraggio che andrà in onda questa sera in tv, su Rai 2 alle ore 21.20 in prima visione tv, è un film thriller ad alta tensione che prende il via dall’attrazione travolgente quanto pericolosa della giovane Katie per John, un ragazzo dal passato oscuro… Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla pellicola firmata da David DeCoteau.

Trama

Katie è una giovane ragazza, bella e intelligente. La sua indole ribelle, però, la porta spesso a finire nei guai. Questo accade nella sua scuola, per esempio, dalla quale viene sospesa per aver avuto dei comportamenti inadeguati. L’evento non fa che accentuare la distanza di Katie da sua madre, dalla quale non si sente capita e di cui costantemente sfida l’autorità. Dietro la facciata sfrontata di Katie si nasconde una fragilità data dalle sue tante insicurezze dovute alla giovane età. La punizione assegnatale dalla madre per la sua ultima bravata è quella di rimanere reclusa in casa fino a nuovo ordine. Anche questa volta Katie infrangerà il divieto quando, conosciuto l’affascinante John, suo coetaneo e nuovo vicino di casa, se ne innamorerà perdutamente. Ma…

Cast del film:

Vivica A. Fox (la detective Watkins)

Calli Taylor (Katie)

Travis Burns (John)

Alexandra Scott (Samantha)

Meredith Thomas (Lori)

Jeremy Sry (Aaron)

Jason-Shane Scott (Franklin)

Anna Belle Bayley (Anna)

Joy Bergin (Ms. Elster)

Rib Hillis (Scotty)

Veronica Mejia (Dianne)

Kelly Lynn Reiter (Chloe)

Ricco Ross (Preside Perkins)

Johan Schalekamp (Hoodie)

Helene Udy (Ms. Hester)

Whitney Van Laningham (Katrina)

Mai fidarsi del mio vicino, trailer originale

