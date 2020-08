Aveva speso una vita a salvare animali selvatici, specialmente quei predatori che tanto amava. Uomo muore orribilmente sbranato dai leoni.

Un noto ambientalista e conservazionista finisce sbranato dai leoni. Lui si chiamava West Mathewson ed era molto noto in Sudafrica, il suo Paese d’origine, proprio a causa dell’attivismo dimostrato nel corso della sua vita a tutela della flora e della fauna locali.

La tragedia è accaduta nella giornata di giovedì 27 agosto 2020, con l’uomo sbranato dai leoni sotto agli occhi della moglie impotente. I due erano andati a fare una passeggiata in compagnia di due grossi predatori, che però la coppia aveva addomesticato. E tale comportamento si era reiterato nel corso del tempo, al punto da rendere Mathewson molto a suo agio in compagnia dei leoni. Ma qualcosa è avvenuto in questa circostanza, tale da innervosire gli animali e da scatenare il loro istinto predatorio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sbranato dai leoni, morte tremenda per West Mathewson che si è sempre battuto per gli animali

I felini in questione sono due leonesse bianche che la vittima aveva chiamato Tanner e Demi. E che aveva salvato da una riserva di caccia adibita all’allevamento di leoni destinati proprio a finire impallinati dagli appassionati di uccisione di grossi animali selvatici. ‘Uncle West’, come era conosciuto Mathewson, aveva salvato le leonesse quando erano appena delle cucciole, per farle crescere nella sua tenuta. Di colpo una delle due si è avventata contro l’uomo, seguita dall’altra. E Mathewson, 69 anni, è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Adesso i due predatori si trovano in un centro di accoglienza specializzato nel preservare specie animali a rischio estinzione. Da quanto si apprende non verranno abbattuti.