Una donna compie un tremendo omicidio suicidio. Prima toglie la vita al suo figlioletto di soli 7 anni in modo efferato e poi si ammazza.

Una terribile scoperta è avvenuta a Londra, e si pensa subito ad un caso di omicidio suicidio. Infatti una giovane mamma ed il suo figlio di soli 7 anni sono stati trovati morti nella loro casa, lo scorso 13 agosto.

LEGGI ANCHE –> Trovate ossa | erano in due trolley che galleggiavano nel fiume

Le vittime sono Yulia Gokcedag, 35 anni, ed il piccolo Timur. La polizia ha affermato che la causa della morte della donna è da ricondurre ad un soffocamento indotto per impiccagione. Il suo corpo è stato trovato proprio mentre penzolava da una trave. Il bambino è invece morto per annegamento. Con tutta probabilità Yulia lo ha tenuto sott’acqua fino a quando non è morto. La scoperta ha avuto luogo in seguito ad una segnalazione arrivata alle autorità da parte di alcuni conoscenti delle due vittime, preoccupati dal fatto di non avere avuto più loro notizie da alcuni giorni. I poliziotti hanno dovuto fare irruzione in casa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambino in coma | cade dalla bici e sbatte con la testa a 9 anni

Omicidio suicidio, per la polizia la dinamica è chiara: madre uccide il figlio e si impicca

Lei aveva condiviso con apparente felicità sul suo profilo Facebook una foto del figlio appena nato, in uno scatto risalente al 2013. Lavorava nel settore bancario come analista di dati vincendo anche dei riconoscimenti ed ottenendo degli encomi mentre lavorava per Barclays. La 35enne era originaria della Russia ed aveva studiato alla Moscow Financial University, conseguendo una laurea in Finanza ed Economia prima di frequentare un corso di inglese accademico presso la London School of Economics. Gli investigatori non stanno cercando nessun altro in relazione a questo probabilissimo episodio di omicidio suicidio. Nessun altro dovrebbe essere coinvolto.

LEGGI ANCHE –> Bambina tumore | la piccola Vittoria uccisa a 5 anni da male rarissimo