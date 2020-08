Lapo Elkann si confessa: “Ho sofferto, non mi vergogno più ora”

Lapo Elkann parla di politica, della sua fondazione per aiutare giovani in difficoltà e di se stesso: “Finalmente non mi vergogno più di quello che sono”.

Lapo Elkann è cambiato. E stavolta a quanto pare sul serio: “Ho capito che non si vince mai da soli – dice al Corriere della Sera -. Tutti hanno fragilità, tutti soffrono, tutti hanno cadute e la chiave è non vergognarsi. Non mi vergogno più di quello che sono. Credo in Dio e aiuto gli altri”.

L’imprenditore rampollo di casa Agnelli oggi ha una Fondazione (Laps) che ha aiutato qualcosa come 6mila minori con disturbi dell’attenzione e formato 600 docenti. E in occasione dell’uscita del suo libro “W l’Italia” (La Nave di Teseo) il cui ricavato andrà in beneficenza offre la sua personale lezione di vita.

La lezione di Lapo Elkann

“Io ho un’iperattività sia mentale sia fisica – confessa Lapo Elkann – e, trent’anni fa, erano problemi poco conosciuti. Non riuscivo a concentrarmi, ero anche dislessico. Ho perso due anni a scuola, ho avuto difficoltà all’università e questo mi ha fatto sentire meno dei miei amici e spinto a voler dimostrare che ero di più”.

Dopo una vita spericolata, di se stesso oggi dice: “Ho imparato ad accettare i miei punti deboli e a chiedere aiuto. Ho capito che non si vince mai da soli. Tutti hanno fragilità, tutti soffrono, tutti hanno cadute e la chiave è non vergognarsi. Io ne ho avute tante di cui si è parlato ovunque. Mi fa piacere? Certamente no e mi ha fatto soffrire, ma ora ho l’enorme vantaggio di non avere niente da nascondere. Non mi vergogno più di quello che sono, non devo ingannare me stesso e non devo far finta di essere chi non sono”.

Anche sulla scorta della sua esperienza Lapo Elkann rivolge un accorato appello ai giovani alle prese con il Coronavirus: “State più attenti. Troppi ignorano le mascherine, si ammassano nelle discoteche, pensano che il Covid non li tocchi… Servivano più controlli e meno avidità. Chiudere le discoteche è stato giusto”. Per il resto, “oggi vedo parole, date, ma l’unico discorso interessante che ho sentito sul futuro non è di Grillo, di Di Maio, di Conte, ma di Draghi. Vorrei più Draghi e meno Grilli. Auspico che Draghi diventi presidente del Consiglio o della Repubblica”.

Ciò detto, Lapo Elkann spiega di amare tutta l’Italia, a partire da Torino, poi Napoli e Palermo. Con l’eccezione di Milano, dove peraltro oggi vive: “Se dicessi che la amo, sarei ipocrita: è efficiente per lavorare, ma non mi trasmette allegria. Sto riflettendo se trasferirmi altrove. Ora, poi, ci sono appena stato tre giorni e sembrava il deserto dei tartari”.

Il nostro ammette poi di avere pochi amici cui chiedere aiuto, però crede in Dio: “Ma posso pregare in chiesa come in sinagoga, sono più spirituale che religioso. Pratico il buddismo, apre prospettive che avvicinano agli altri e mi aiuta a stare meglio con me stesso”. “E, da un anno, medito. Quando me l’hanno proposto, ho riso: essendo iperattivo, non pensavo di riuscirci, invece, mi ha cambiato la vita. Faccio visualizzazioni per rilassarmi e sleep hypnosis per addormentarmi”, conclude.

