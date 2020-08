Investita in bici | ragazza travolta due volte in dieci minuti

Ragazza investita in bici. Non una volta ma addirittura due, e nel breve volgere di pochi istanti. È accaduto a Modena di mattina presto.

Drammatico episodio quello avvenuto a Modena, con una giovane investita in bici mentre percorreva una strada del centro cittadino. La donna, che è di giovane età (ha 28 anni) è finita con l’essere urtata da un’auto di passaggio per ben due volte nel breve volgere di pochi istanti.

Nella prima circostanza si trovava a piedi, mentre conduceva la sua bicicletta a mano. Un veicolo l’ha colpita, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Questo non ha impedito alla 28enne di mettersi in sella alla bicicletta. Aveva ricevuto assistenza dallo stesso automobilista e da un altro cittadino. Ma soltanto 10 minuti dopo un’altra vettura l’ha travolta ed in questa nuova circostanza i risvolti sono stati ben peggiori. Infatti adesso la ragazza travolta in bici ha ricevuto un pronto soccorso dal personale del 118, allertato da alcuni passanti.

Ed attualmente versa in codice rosso all’interno dell’ospedale di Baggiovara, sempre nel Modenese. La giovane è originaria di Carpi e questa vicenda risale alle 08:00 del mattino di giovedì 28 agosto 2020. Anche stavolta l’automobilista di turno si è fermato per prestare assistenza ed è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato alcuni rilievi. Una ambulanza, arrivata assieme agli agenti, ha tratto quindi la sfortunata vittima di questa circostanza in ospedale.

