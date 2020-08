Francesca Tocca Valentin Dumitru, i motivi dell’addio della coppia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Francesca Tocca Valentin Dumitru, l’annuncio su Instagram

Ormai i due non stanno più insieme da tempo con i dettagli della ballerina svelati sul suo profilo Instagram: “Vi chiedo solo un po’ di rispetto per me e per lui”. Nelle scorse settimane la coppia sembrava molto affiatata, invece ora è arrivato l’addio a sorpresa che ha lasciato senza parole i loro followers. Valentin, infine, non ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla rottura con Francesca.