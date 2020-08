Francesca De André e Dori Ghezzi: continua la diatriba

Continuano le questioni tra Francesca De André e Dori Ghezzi. Tra le due il rapporto sembrerebbe essere più teso che mai.

Niente pace per Francesca De André. A quanto pare le indiscrezioni in circolo su di lei non si sono fermate. Secondo quanto scritto sul magazine settimanale Diva e Donna, la ragazza sembrerebbe essere tornata ai ferri corti con i propri parenti, in particolar modo con Dori Ghezzi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Si torna a parlare della De André e di Dori Ghezzi. Tra di loro la tensione non si è minimamente allentata, e le due sembrano nuovamente in rotta di collisione. Dori, cantante del duo Wess e Dori e seconda moglie del celebre cantautore Fabrizio De André, avrebbe secondo le fonti tentato di riconciliarsi con Francesca, senza però ottenere i risultati sperati.

Francesca si è dimostrata irremovibile per quel che riguarda il suo rapporto con Dori. La ragazza, finita in un orfanotrofio a seguito di una pesante e lunga disputa familiare, sembrerebbe non voler avere più nulla a che fare con la Ghezzi. Questo è il motivo per il quale ha rifiutato più volte la mano tesa dalla 74enne in segno di riappacificazione. Secondo l’opinione della De André, le colpe ricadono interamente su Dori, la quale non avrebbe preso la situazione in corso con la dovuta serietà.

Sono anni che le due donne non si confrontano faccia a faccia. I loro unici dialoghi si sono svolti tramite giornali e televisioni, attraverso un continuo botta e risposta. La sorella di Francesca, Fabrizia De André, è invece in buoni rapporti con Dori. Le due sembrerebbero infatti andare molto d’accordo.

Francesca De André, le parole su Dori Ghezzi

“Dori Ghezzi? La vita è spesso quello che accade dietro la facciata pubblica. Non è tutto oro quello che vediamo in superficie”, ha dichiarato l’ex gieffina Francesca De André in merito a Dori Ghezzi per la rivista Cairo Editore. “In un’intervista dell’anno scorso, mentre ero chiusa nella Casa del Grande Fratello, parlava di pace in famiglia… Certe cose non le devi dire, le devi fare“, ha continuato. Poi ha concluso il racconto: “Dori mi diceva “Non ti preoccupare, ti prendo in affidamento“. Un giorno l’assistente sociale mi comunica che dalla mattina dopo sarei dovuta entrare in istituto“.