Eliana Michelazzo ricoverata per Covid-19: “Sangue in gola” – VIDEO

Paura per l’ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo che è stata ricoverata per Covid-19: “Sangue in gola e affanno”.

La 41enne ex agente di Pamela Prati, partecipante di ‘Uomini e Donne’ nel 2009, Eliana Michelazzo, che proprio ieri ha rivelato di avere contratto il Coronavirus, sarebbe statao ricoverata d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma. Lo ha rivelato lei stessa.

Ha infatti spiegato ad Adnkronos l’agente dei vip: “Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati. Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno, mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112”.

Appena 24 ore prima, aveva spiegato che lo scorso 23 agosto ha svolto il test del tampone al ‘San Camillo Forlanini’ di Roma, poco dopo essere rientrata dalla sua villeggiatura in Sardegna. Era risultata positiva e aveva spiegato che presumibilmente avrebbe contratto il virus al Billionaire di Porto Cervo: “C’era un mucchio di gente, tutta ammassata. Non si respirava e si sudava. Ad un certo punto mi sono messa in un angolo per lo spavento a guardare”.