Donna scopre qualcosa all’interno del wc: “Brucia la casa e scappa”

Una donna ha scoperto qualcosa di alquanto sconcertante dentro al suo wc. In molti le suggeriscono la soluzione migliore: dar fuoco alla casa.

Sophie Pearson, una giovane che vive in una fattoria nel Queensland, ha realizzato che lo scarico del suo wc non funzionava a dovere. Quando ha guardato nella cisterna ha trovato la terrificante causa del malfunzionamento e le ha causato uno spavento non indifferente.

LEGGI ANCHE -> Black Mamba | il letale serpente spunta tra i turisti dal mare | FOTO

LEGGI ANCHE -> Morso di serpente | stessa sorte per padre e figlio | VIDEO

In molti si spaventerebbero a morte solo nel trovare un paio di ragni nella propria casa e sarebbero tentati dal darle fuoco, in Australia però trovare degli ospiti indesiderati dentro casa non è così inusuale. Sophie Pearson ha condiviso su Facebook in un post la sua terrificante scoperta, fatta dopo essersi resa conto che lo scarico del suo wc aveva dei problemi. “Sono andata al bagno e poi ho provato a scaricare e ho dovuto spingere il bottone davvero con forza per farlo funzionare ed ero un po’ confusa“, ha raccontato. Guardando nella cisterna ha trovato immediatamente il problema: quattro serpenti bruni arboricoli, lunghi oltre un metro. “Li ho guardati per un secondo, poi sono fuggita“, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE -> Bambino trovato in una gabbia circondato da topi, serpenti, pistole e droga

La scoperta sconvolgente dei serpenti dentro casa

Sophie ha preso il telefono per filmare i serpenti prima di chiamare un amico e chiedergli di tirarli fuori dalla cisterna del suo wc, incapace di toccarli lei stessa. La venticinquenne crede che siano entrati in casa attraverso le crepe nel pavimento e ha scritto su Facebook che “sono quattro… Ben quattro… E io che mi domandavo perché il mio wc era così difficile da scaricare. Sono tutti vivi e in salute“. Nei commenti un utente le suggerisce di scappare immediatamente, un altro le propone di bruciare la casa. Un’altra persona scrive “fa saltare in aria il wc” e in molti ridono della disgrazia della giovane.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!