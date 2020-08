Coronavirus 28 agosto: quasi 1500 nuovi casi, tamponi record

Mai così tanti tamponi per il Coronavirus in un giorno in Italia, è record oggi 28 agosto, intanto registrati quasi 1500 nuovi casi.

1.462 nuovi casi con 97mila tamponi: questo il dato della diffusione del Coronavirus oggi 28 agosto in Italia, a cui si devono aggiungere 9 morti nelle ultime 24 ore. La Regione che anche oggi ha il maggior numero di contagi è la Lombardia.

Qui infatti i contagi risalgono pericolosamente e sono 316, con tre decessi. In Regione risalgono anche i ricoveri in terapia intensiva, passati da 14 a 17 in 24 ore, dopo essere scesi da 17 a 14 nelle 24 ore precedenti.

Dati Coronavirus Regione per Regione 28 agosto

I dati di oggi sono tutti moderatamente preoccupanti: aumentano a 74 ovvero sette in più rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva, 54 in più i ricoveri e supera quota 23mila il numero degli attualmente positivi. Inoltre, non c’è nessuna Regione che nelle ultime 24 ore riporta zero contagi: sono infatti quattro i nuovi casi in Basilicata, uno in Molise e due in Valle d’Aosta, le uniche Regioni sotto i 10 casi.

Ancora una volta, nel Lazio si registrano molti casi: sono 166 i nuovi positivi, con un decesso, ma quasi sei casi su 10 sono rientri dalla Sardegna. Boom di casi in Campania: sono 183 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, mentre c’è una frenata altrove, ad esempio in Toscana e nelle Marche.