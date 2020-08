Chiara Ferragni, lite con Fedez a fine vacanza: “Hai rotto il c***”

La vacanza in Sardegna di Chiara Ferragni e Fedez culmina con un litigio tra i due coniugi: cosa è successo.

In questi anni tutti hanno potuto osservare come il rapporto coniugale tra Fedez e Chiara Ferragni sia solido. I due vip sono in assoluta sintonia, sia quando c’è da sposare una causa, sia quando arriva il momento di prendersi poco sul serio e fare ironia. Anche le vacanze di questo 2020 sono andare per il meglio, nonostante qualche giorno fa sia sorto il timore di aver potuto contrarre il Covid. Come è ormai noto, infatti, in Costa Smeralda è stato scoperto un focolaio di Coronavirus e diversi vip sono risultati positivi al tampone.

Per evitare ogni problematica, la coppia si è sottoposta al tampone. Un test fatto solo per cautela, visto che – ha spiegato Fedez – durante la permanenza in Sardegna non hanno frequentato discoteche ed ha rifiutato di andare in luoghi troppo affollati, compresi quelli in cui era stato chiamato a lavorare. Passato il timore, dunque, i Ferragnez si stanno preparando a tornare a Milano ed alla vita di tutti i giorni.

Ultimo giorno di vacanza, la “lite” tra Chiara Ferragni e Fedez

Prima di congedarsi dalla splendida isola, però, c’è stato anche il tempo di vedere il primo scontro coniugale di questa vacanza. A testimoniarlo è stata la stessa Chiara Ferragni con una serie di storie su ‘Instagram‘. Tutto è cominciato quando la influencer ha riempito una pistola ad acqua in piscina ed ha cominciato a spruzzare il liquido addosso al marito. Fedez non la prende bene e le dice con tono alterato: “Chiara c***o, ho il telefono”.

La reazione stizzita del rapper diverte Chiara che continua a spruzzargli addosso l’acqua. A quel punto Fedez la riempe di complimenti per convincerla a smettere, ma lei non ne vuole sapere. Dopo un po’ l’artista perde la pazienza e cerca di disarmarla. Nel farlo dice alla moglie “Mi hai rotto il c***o”, ma nel frattempo scoppia a ridere. Scherzo riuscito e potenziale lite risolta con ironia.