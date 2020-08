Bambina dispersa nel lago di Como | ricerche in corso | c’è pessimismo

Vanno avanti le ricerche della bambina dispersa nel lago di Como ad Abbadia Lariana. La madre racconta il dramma in cui l’ha persa di vista.

I soccorritori hanno battuto la zona palmo a palmo. Ma della bambina dispersa nel lago di Como non c’è traccia. Si tratta di una adolescente di 12 anni originaria del Gambia, trascinata dalla corrente forte nel pomeriggio di giovedì 27 agosto.

Sono i Vigili del Fuoco a condurre le operazioni, andate avanti senza sosta anche di notte. Assieme alla bambina dispersa nel lago c’era la mamma, che l’ha persa di vista in un attimo e non è riuscita a recuperarla dall’acqua. La drammatica circostanza è avvenuta ad Abbadia Lariana, sotto agli occhi di diverse altre persone che si stavano godendo una giornata di sole. Madre e figlia stavano nuotando quando sono finite in difficoltà, ed alcuni sconosciuti hanno provato a raggiungerle per prestare loro soccorso.

Bambina dispersa nel lago, soccorritori al lavoro instancabilmente per le ricerche

Anche il marito della donna si è tuffato ma nessuno è stato in grado di raggiungere la bimba. Il posto ha visto l’accorrere anche del personale medico del 118 e dei carabinieri. I pompieri si stanno servendo delle loro squadre di sommozzatori ed anche di un elicottero, per condurre delle ricerche dall’alto. Inoltre hanno impiegato, senza esito, un robot che ha scandagliato per quanto possibile il fondale del lago. Dopo una sospensione di poche ore, le ricerche sono riprese in mattinata anche se le avverse condizioni climatiche previste non saranno certo di aiuto. E purtroppo, a distanza di un giorno ormai si teme il peggio.

