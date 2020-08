Dopo la positività di Samuel Peron, tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle si sono sottoposti al tampone: Daniele Scardina è positivo.

L’edizione 2020 di ‘Ballando con le Stelle‘ è nata sotto cattivi auspici. Il programma doveva cominciare a marzo ma è stato rinviato a causa della diffusione della pandemia. Trattandosi di una trasmissione in cui il contatto tra i concorrenti è necessario, infatti, non era possibile mandarlo in onda come successo ad esempio con ‘Amici‘. La nuova data d’inizio è fissata per il prossimo 12 settembre, ma pochi giorni fa una notizia ha fatto temere un possibile slittamento ulteriore.

Leggi anche ->Ballando con le stelle chiude, ci sono positivi al Coronavirus: si blocca tutto

Si è scoperto infatti che il maestro di ballo Samuel Peron è positivo al Covid. Il ballerino ha fatto il tampone dopo essere tornato dalla vacanza in Sardegna e si pensava che avesse potuto contagiare la partner di ballo, Rosalinda Celentano. Tuttavia l’esito del tampone è stato negativo, dunque la concorrente non ha contratto il virus. Una volta appresa la notizia, comunque, le prove per la messa in onda sono state sospese e tutti gli altri concorrenti sono stati sottoposti al tampone per scoprire se ci fosse altri contagiati.

Leggi anche ->Coronavirus, Iss: “Focolai in aumento, la popolazione sia consapevole”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ballando con le Stelle: Daniele Scardina positivo al Coronavirus

I test effettuati sul cast di ‘Ballando con le Stelle‘ hanno evidenziato che tra i concorrenti solamente Daniele Scardina è positivo al Covid. Il pugile, ex fidanzato di Diletta Leotta, può aver contratto il virus durante le vacanze estive in Sardegna. Ad annunciarlo è stata la conduttrice del programma Rai Milly Carlucci: “Siamo tutti negativi, salvo Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui, purtroppo, si trovava anche Samuel Peron e lì, come sapete, c’è stato un focolaio di infezione importante”.

La stessa conduttrice, successivamente, ci ha tenuto a tranquillizzare i fan sulle condizioni dei due che hanno contratto il Covid: “Però sia Samuel che Daniele, in questo momento, non hanno sintomi importanti. In bocca a lupo perché, magari, risolviamo questa situazione rapidissimamente”.