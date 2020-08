L’ex di Amici contro Stefano De Martino: “Se lavora è grazie a Belen”

Valerio Pino, ex ballerino di Amici, in un’intervista al vetriolo lancia insinuazioni e accuse molto pesanti contro Stefano De Martino.

Valerio Pino colpisce ancora. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi si scaglia contro la coppia d’oro Belen Rodriguez-Stefano De Martino, ma soprattutto prende di mira quest’ultimo. “Siamo passati dalle stelle alle stalle” afferma nella sua ultima intervista al vetriolo al settimanale Nuovo. E giù accuse…

Stefano De Martino ancora sotto attacco

Solo pochi mesi fa Valerio Pino aveva denunciato di esser stato tagliato fuori dalla televisione a causa della rivalità con Belen e Stefano De Martino. Ora l’ex danzatore – torna alla carica a colloquio con il settimanale di Riccardo Signoretti: “Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?”, ha affermato a proposito della “svolta” di De Martino da ballerino a conduttore. Quando ai rumors secondo cui Mara Venier vorrebbe “fortemente” Stefano De Martino nella nuova edizione di Domenica In, Valerio Pino rincara la dose: “Certa gente non conosce il sacrificio ha solo avuto storie con persone famose”.

Ma Valerio Pino non ha risparmiato neppure la showgirl argentina: “Donne come Belen Rodriguez, che non hanno studiato e non hanno fatto sacrifici, sono un’offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini, che non avevano bisogno di mostrare il lato b sui social per essere famose. Siamo Passati dalle Stelle alle stalle”. Se non è una dichiarazione di guerra, poco ci manca…

