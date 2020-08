Sposa scopre che l’anello costosissimo di fidanzamento in realtà è falso

Una futura sposa ha scoperto per puro caso che il suo anello di diamanti regalatole in prossimità del matrimonio vale circa 10£.

Arriva da Facebook il racconto di una giovane futura sposa che sta facendo nelle ultime ore il giro del web. A quanto pare la donna ha scoperto, con grande stupore, che l’anello da sogno del valore di ben 7.500£ regalatole dal partner era in realtà un pezzo falso. Vediamo insieme che cosa è successo.

La futura sposa è rimasta completamente di sasso quando ha scoperto per puro caso che il suo anello di fidanzamento era falso. Il fidanzato della donna aveva scelto un bellissimo gioiello con diamanti e platino per la proposta di matrimonio, ma a causa del’esorbitante prezzo di ben 7.500 sterline, ha deciso di ripartire il pagamento in rate da 2 anni.

La verità è venuta a galla soltanto nel momento in cui la futura sposa ha esibito l’anello di fronte alla sua amica. Quest’ultima, un po’ scettica di fronte al gioiello, ha chiesto alla donna di poterlo esaminare meglio, scoprendo dunque l’imbroglio.”Soltanto allora ho girato l’anello per leggerne i punti di riferimento, ed ho notato le scritte CZ e 925” ha riferito la donna al The Sun. Un anello in CZ e 925 è composto da argento sterling e zirconi, purtroppo nemmeno minimamente comparabili ai diamanti e platino che la sposa credeva di indossare al dito.

La donna, in seguito alla scoperta, ha chiamato il fidanzato per comunicargli la terribile notizia. Insieme hanno poi contattato i gioiellieri, decisi a capire cosa fosse successo. Due giorni dopo la verità è venuta a galla: l’anello non era altro che un falso del valore massimo di 10 sterline.

Sposa scopre che l’anello di fidanzamento è un falso e viene risarcita

Una giovane coppia si è resa conto che l’anello di fidanzamento del valore di 7.500£ era in realtà un falso. Allarmati dalla scoperta, i due hanno immediatamente contattato i gioiellieri, decisi ad indagare sulla questione. È venuto fuori che il gioiello in mano alla coppia non era altro che la demo fittizia, del valore di nemmeno 10 sterline. Di recente il gioielliere aveva fatto revisionare la merce, perciò è molto probabile che fosse a conoscenza dell’inganno. Nonostante tutto, la vicenda si è conclusa con la sostituzione gratuita dell’anello ed un risarcimento in denaro.