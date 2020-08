Sabrina Salerno bellissima sui social: “Nella vita raccogli ciò che curi”

La splendida Sabrina Salerno torna con un nuovo scatto mozzafiato sui social, accompagnato da un dolce messaggio per i suoi follower.

La cantante, showgirl e attrice italiana ha trovato di nuovo il modo di far parlare di sé. La bellissima Sabrina Salerno ha attirato l’attenzione con un altro splendido scatto pubblicato sul social più in voga del momento. Su Instagram la donna conta migliaia di follower, che entusiasti seguono e commentano attivamente la vita della ragazza. Le sue foto hanno recentemente fatto il giro del web, ed incantato proprio tutti. La bellezza della donna non passa di certo in osservata ed è riuscita in poco tempo ad ammaliare praticamente tutta l’Italia. Scopriamo insieme la sua ultima foto e le sue parole.

Sotto il recente scatto pubblicato su Instagram, le reazione da parte di migliaia di utenti non sono di certo mancate. È pioggia di like e commenti per la bella Sabrina, che ultimamente pubblica una foto mozzafiato dopo l’altra. Nell’ultima, risalta in modo particolare la didascalia, che ha suscitato un sacco di reazioni dei fan. “Nella vita non raccogli ciò che semini, raccogli ciò che curi“. Ma cosa avrà voluto intendere la donna?

Appare bellissima Sabrina Salerno nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. La donna, in primo piano, sembra felice, serena, ed ha alle spalle probabilmente un orto o un giardino. Immersa completamente nel verde, ha in mano un tubo di irrigazione giallo, colta nell’atto di dare l’acqua alle piante. La ragazza indossa un paio di jeans attillati e una canottiera verde, che lascia intravedere lo splendido décolleté, impreziosito da due collane.

Sabrina Salerno: la descrizione sotto l’ultima foto pubblicata sui social

La bellissima Sabrina Salerno ha colpito ancora. La ragazza ha nelle ultime ore fatto nuovamente impazzire i suoi follower, pubblicando un bellissimo scatto. Nella foto è immortalata mentre dà da bere alle piante, stringendo in una mano un tubo d’irrigazione. Nella didascalia si legge “Nella vita non raccogli ciò che semini, raccogli ciò che curi”. La citazione, appartenente a C. M. Schulz rappresenta probabilmente un dolce messaggio che la donna ha voluto lasciare ai propri fan.