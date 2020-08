Romina Power confessa: ecco cosa pensa davvero della fidanzata di Yari

Romina Power si racconta, e svela finalmente il suo parere in merito a Thea Crudi, la fidanzata del figlio Yari Carrisi.

Romina Power finalmente svela la propria opinione su Thea Crudi, l’ammaliante donna che ha rapito il cuore del figlio Yari Carrisi. La coppia è oramai da giorni sotto la luce dei riflettori. I due sembrano stare bene insieme, ed essere molto innamorati, ma che cosa ne pensa mamma Romina?

Yari Carrisi e Romina sono conosciuti per il loro legame stretto e speciale. Mamma e figlio infatti condividono molte passioni, in particolar modo quelle per la musica e la natura. L’uomo, recentemente uscito dalla propria storia d’amore con la figlia di Ornella Muti, Nike Ravelli, è rimasto single per un certo periodo, fino a quando non ha conosciuto in seguito la bella Thea.

Thea Crudi è una bellissima e biondissima donna di origini italiane e finlandesi, con una splendida voce. La giovane si definisce come un’artista ‘multidimensionale’. Si è cimentata nel canto olistico con formazione jazzistica internazionale, è una ricercatrice sonora, scrittrice, compositrice, e ballerina vedica. Le sue doti artistiche non sono l’unica peculiarità della ragazza. Infatti la donna ha anche un’accentuata spiritualità. È maestra di Mantra e meditazione e da alcuni anni utilizza la musica e le proprie capacità comunicative per diffondere il potere terapeutico e la magia dei mantra in sanscrito.

Il contatto con Thea, la nuova fidanzata di Yari Carrisi, ha permesso a Romina di ritrovare un po’ di serenità, soprattutto in seguito dall’ultimo, gravissimo lutto. “Per me è stata un’estate dolceamara“, ha dichiarato la donna per il settimanale Sorrisi e Canzoni Tv. “Amara perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto”. Poi ha continuato: “Dolce perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina.”

Romina Power e Yari Carrisi, ultimi gossip

La comparsa di Thea all’interno della famiglia è stata per Romina Power una manna dal cielo. La donna, il figlio Yari Carrisi, e la compagna, pare infatti abbiano trascorso le vacanze estive insieme. I rumor che girano intorno a Thea non sono però gli unici riguardanti la famiglia di Al Bano. Infatti, secondo alcune recenti indiscrezioni, sembrerebbe che il secondogenito di Al Bano e Romina abbia avuto qualche screzio con Loredana Lecciso. “Secondo gli amici tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina”, racconta la rivista settimanale Nuovo.