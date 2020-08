Roberta Ragusa | ora è ufficialmente morta | cosa ereditano i figli

Dopo più di 8 anni Roberta Ragusa viene dichiarata ufficialmente deceduta. Questo consente ai suoi due figli di ereditarne i beni.

Arriva una notifica importante in merito a quella che è l’annosa vicenda che riguarda la figura di Roberta Ragusa. La donna, sparito il 13 gennaio 2012 dalla sua casa di San Giuliano, risulta essere ora a tutti gli effetti deceduta, per la legge.

LEGGI ANCHE –> Roberta, il figlio Daniele Logli gela tutti: “Non è stato papà ad ucciderla”

La registrazione ufficiale della sua morte presso gli appositi uffici preposti però non aveva mai avuto luogo, almeno fino ad oggi. E con questa formalità di natura burocratica adesso i figli Alessia e Daniele, che Roberta Ragusa ebbe a suo tempo dal marito Antonio Logli, diventano i beneficiari primari dell’eredità della donna. Il Tribunale ha firmato l’apposito certificato di morte proprio su richiesta dei due giovani figli della vittima. Che per i giudici, venne assassinata dal marito Antonio. Questi aveva ricevuto una condanna a 20 anni di carcere per l’omicidio di sua moglie e la relativa distruzione di cadavere, che infatti non è mai stato ritrovato. Logli si professa innocente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Antonio Logli, intercettazione choc mentre parla a suo figlio dell’omicidio

Roberta Ragusa, i figli Alessia e Daniele ereditano ufficialmente i suoi beni

Ma la condanna nei suoi confronti è giunta perché chi era stato chiamato a giudicare era parso certo del movente economico. La coppia era in crisi ed Antonio aveva una amante da circa 8 anni. Si tratta di Sara Calzolaio, ex baby sitter di Alessia e Daniele. La separazione da Roberta lo avrebbe danneggiato in maniera rilevante dal punto di vista finanziario. Marito e moglie detenevano anche la proprietà dell’autoscuola ‘Futura’ a San Giuliano. Inoltre Roberta possedeva due immobili, la metà di un ulteriore appartamento ed anche un fondo patrimoniale. Per la cronaca, Alessia e Daniele si sono sempre schierati dalla parte del loro padre, credendo alla sua buonafede e dicendosi sempre convinti che lui non le abbia fatto del male.

LEGGI ANCHE –> Roberta Ragusa in un tombino di casa, intercettazione choc di Antonio Logli