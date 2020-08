In tanti si trovano davanti ad una rissa tra ragazzine che si picchiano selvaggiamente in spiaggia. Ma invece di fermarle si godono lo show. Ci vuole la polizia per riportare la calma.

Ha dell’incredibile quanto accaduto in spiaggia a Pesaro. Qui una rissa tra ragazzine ha finito per creare un capannello di spettatori tra i bagnanti che hanno assistito all’improvviso alla zuffa.

Ma invece di separare le contendenti – tre giovanissime adolescenti – tutti i presenti si sono intrattenuti ad assistere come se si trattasse di uno show. Il ‘pubblico’ ad un certo punto è diventato anche piuttosto numeroso. E nel frattempo la rissa tra ragazzine continuava ad infuriare. Ad un certo punto tutto sembrava essere finito, ma poi le tre belligeranti giovani hanno ripreso ad accapigliarsi sulle rive del mare.

Rissa tra ragazzine, solo l’intervento della polizia sistema le cose ed a fatica

Tutto è finito in maniera definitiva quando sono finalmente intervenuti alcuni agenti di polizia, giunti con ben due volanti. Ed anche le forze dell’ordine hanno dovuto faticare non poco per sedare gli animi e riportare la calma. Da quanto emerso sembra che le tre duellanti se le stessero suonando di santa ragione per colpa della gelosia e di qualche fidanzatino conteso.

