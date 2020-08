Nek canta al Twiga di Daniela Santanchè: tutti senza mascherina

Le storie pubblicate su Instagram dai clienti che ieri hanno partecipato alla serata di Nek al Twiga mostrano come sia facile aggirare i divieti.

Si balla nonostante il divieto imposto dal governo, con clienti ammassati e con pochissimi dei presenti che indossano la mascherina. E’ la descrizione della serata-concerto tenuta poche ore fa da Nek al Twiga di Daniela Santanchè: le immagini parlano chiaro.

Il concerto di Nek in barba alle regole anti-Covid

Ieri sera a quanto pare al Twiga di Marina di Pietrasanta (Lucca), di cui è socia anche Daniela Santanchè, c’è stata prima un’esibizione di Nek e a seguire un dj set. Con buona pace del provvedimento del 16 agosto con cui il Governo ha sospeso “le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”.

Dalle storie pubblicate su Instagram dai clienti che ieri hanno partecipato alla serata al Twiga si evince chiaramente quanto sia facile aggirare i divieti: durante la cena i tavoli sono abbastanza distanziati e i clienti siedono ognuno al loro posto, ma quando parte la musica tutti si ammassano e c’è anche chi sale sul palco. Inoltre la maggior parte dei presenti canta e balla senza mascherina, ignara dei (o più verosimilmente indifferente ai) rischi posti dagli assembramenti.

Dal Twiga, però, mettono subito i puntini sulle “i : l’Ad della società Mario Cambiaggio riferisce in una nota che “nella giornata di oggi sono arrivati gli esiti dei tamponi laringofaringei eseguiti dalla Azienda USL Toscana nord ovest al personale del locale Twiga: sono tutti negativi al Coronavirus. Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere che le misure che sono state adottate nell’arco di tutta la stagione siano state efficaci e abbiano portato a un risultato più che eccellente. Il Twiga rimane aperto come ristorante fino alla seconda settimana di settembre”. L’auspicio è che non siano le ultime parole famose…

