Le previsioni meteo per settembre 2020: dopo l’assaggio di autunno, temperature oltre i 30 gradi

Prepariamoci ad una lunga estate e a soffrire nuovamente per il gran caldo. Le previsioni meteo per settembre 2020 indicano un mese molto caldo, oltre ogni aspettativa. Dopo i capricci di inizio mese in cui ci sembrerà di essere improvvisamente già in autunno ci ritroveremo invece nel giro di una settimana in piena estate. Alte temperature e tanto sole caratterizzeranno la metà del mese. Una condizione che durerà a lungo specie nei settori meridionali del nostro Paese. Dunque chi ha deciso di andare in vacanza a settembre potrà contare su un meteo alleato a partire dal 6/7 del mese. Settembre 2020 si annuncia così un mese scoppiettante.

Meteo settembre 2020: le previsioni del tempo

La cortina di ferro dell’Alta Pressione che ci ha finora protetto dalle perturbazioni atlantiche e che ci garantisce la stabilità meteorologica dell’estate, cederà nel prossimo fine settimana sotto la spinta del ciclone. A fine agosto e inizio settembre buona parte d’Italia sarà sotto l’acqua con temperature che caleranno di 7/8 gradi. Riporremmo così gli ombrelloni e prenderemo gli ombrelli, piegheremo i costumi e staremo alla finestra a vedere la pioggia. Il maltempo durerà tutta la prima settimana di settembre con temporali che colpiranno dapprima il Nord e il Centro e poi anche il Mezzogiorno. Uno scenario che sembra sancire definitivamente la fine dell’estate. Ma non è così.

Dopo una settimana dal sapore autunnale – soprattutto al Nord e al Centro, molto meno al Sud – durante il weekend del 5 e 6 settembre l’Alta Pressione riconquisterà i suoi spazi in tutta Italia, la colonnina di mercurio tornerà a salire e ci godremo così giornate di caldo piacevole e di cielo soleggiato. Una normale estate settembrina, quindi? No, perché in quella settimana inizieranno ad arrivare dall’Africa masse d’aria bollente che faranno salire le temperature ben oltre la media del periodo. A metà settembre un’ondata di caldo decisamente tardiva farà registrare valori sopra i 30 gradi in tutta Italia e addirittura intorno ai 35 gradi al Sud.

Dopo questa ondata rovente potrebbero verificarsi dei temporali per via delle incursioni fresche provenienti dall’Europa del Nord, ma non sarà altro che una parentesi in un quadro sostanzialmente caldo. Le previsioni a lungo termine indicano infatti un autunno che tarderà a scoppiare e con una tendenza estiva che si prolungherà ben oltre settembre.

Dunque chi ha scelto di andare in vacanza a settembre anche inoltrato si troverà immerso in un clima praticamente estivo. Non mettete via i costumi, l’estate sarà ancora lunga.