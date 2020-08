Le previsioni meteo per la prossima settimana: da fine agosto crollo delle temperature

Ultime giornate di caldo e sole prima dell’arrivo, decisamente in anticipo, dell’autunno. L’estate 2020 ha i giorni contati e già dalla prossima settimana dovremo fare i conti con ombrelli e giacche e mettere, almeno per il momento, da parte ombrelloni e costumi. Come previsto dagli esperti del meteo stiamo andando incontro a quella che viene definita ‘rottura dell’estate’ ossia una grande ondata di maltempo che spezza il dominio dell’Alta Pressione innescando un ciclo di instabilità.

Dopo questa crisi meteorologica torneremo ad avere belle giornate e torneremo a farci qualche tuffo al mare, ma in un clima meno estivo e molto più variabile. Quello che è certo è che in questi giorni saluteremo definitivamente per quest’anno l’afa e le temperature bollenti. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, ossia per fine agosto e inizio settembre 2020.

Meteo ultimo weekend agosto: autunno al Nord, estate al Sud

L’autunno inizia a spingere sulle porte dell’Alta Pressione delle Azzorre che finora ci ha garantito il clima estiva. E una di queste porte cederà il prossimo weekend, ultimo di agosto. Un’instabilità presente già dalla giornata di venerdì 29 agosto al Nord si concretizzerà in un’ondata di intenso maltempo. Piogge e temporali caratterizzeranno la giornata di sabato su tutto la zona alpina, prealpina e sulle pianure della Lombardia, del Piemonte e del Triveneto. Forti rovesci potranno esserci anche in Liguria, Emilia Romagna e perfino sulle coste della Toscana settentrionale. I termometri scenderanno notevolmente in tutte queste zone colpite dal maltempo.

Sul resto d’Italia, ossia al centro e al Sud, le porte saranno invece ben serrate all’autunno incombente. In queste regioni avremo infatti un clima di estate piena con molto sole e caldo per via dei venti di scirocco.

La domenica la situazione sarà la stessa, anzi avremo un peggioramento anche al Centro. Oltre al Nord dunque, che continuerà ad essere interessato dalle piogge, il ciclone riguarderà anche la Toscana, le zone interne delle Marche, l’Umbria e il Lazio fino a Roma, i rilievi dell’Abruzzo e la Sardegna settentrionale. Su tutto il Sud invece continuerà a splendere il sole e l’estate la farà da padrone.

Meteo prossima settimana: fine dell’estate a inizio settembre

La prima vera crisi dell’estate inizierà così nell’ultimo weekend di agosto, ma la giornata peggiore sarà lunedì 31 agosto. In buona parte d’Italia l’ultimo giorno del mese – e dell’estate meteorologica – avrà il sapore proprio dell’autunno con temporali, anche violenti al Centro-Nord, e un calo corposo delle temperature. In particolar modo nubifragi potranno colpire la Sardegna orientale, la Toscana del centro e del Sud e il Lazio settentrionale, Roma compresa. Piovaschi, ma meno intensi, al Nord, sebbene nel corso della giornata si attende un pericoloso peggioramento al Nord-Est sul Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni violenti sono attesi sull’Umbria, le Marche e parte della Romagna. Al Sud invece ci sarà il sole. Le temperature scenderanno sotto la media al Nord e in parte del Centro.

Il 1 settembre avremo una tregua dal maltempo: sole su tutta la Penisola ad esclusione del Nord Est dove potrebbero ancora verificarsi delle piogge. Mercoledì 2 settembre una nuova perturbazione interesserà il Nord e il Centro, soprattutto i versanti adriatici più che tirrenici. Giovedì 3 settembre il ciclone si sposterà sul centro-Sud e la bassa Romagna, mentre sul resto del Nord e sul Sud splenderà il sole. Venerdì 4 settembre il maltempo andrà ad interessare il Sud e il versante adriatico, mentre sul resto del Centro e il Nord il tempo sarà in miglioramento. Da sabato 5 settembre assisteremo ad una ripresa dell’Alta Pressione con un sensibile aumento termico. Avremo dunque un weekend di sole e temperature gradevoli che ci faranno tornare al mare. Inizierà così l’estate di settembre senza afa, senza termometri vertiginosi, ma con temperature piacevoli e un cielo soleggiato. Almeno fino alla prossima perturbazione.