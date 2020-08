Torna il Festival del Brodetto di Fano 2020: appuntamento nel weekend 11-12-13 settembre. Tutte le informazioni utili.

Torna anche quest’anno a settembre, nonostante l’emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19, l’appuntamento con il Festival del Brodetto di Fano, in programma nel secondo weekend del mese: 11-12-13 settembre. Una tre giorni golosa dedicata al pesce e alle zuppe nella città balneare marchigiana della provincia di Pesaro-Urbino. Un’occasione da non perdere per gustare del buon pesce, andare al mare e visitare questa bella città, il suo porto e il centro storico, con monumenti importanti.

Fano si animerà con gli stand gastronomici e soprattutto con gli incontri e gli workshop con chef famosi. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questo importante evento gastronomico.

Festival del Brodetto di Fano 2020: 11-12-13 settembre

Il BrodettoFest o Festival del Brodetto di Fano (PU) torna puntuale anche quest’anno nella città balneare marchigiana famosa per la sua zuppa di pesce. Diverse varianti della zuppa si preparano in diverse città di mare in Italia (nelle Marche c’è anche San Benedetto del Tronto, mentre in Toscana, a Livorno, si chiama cacciucco). Il brodetto di pesce di Fano è uno dei più rinomati, non a caso glie è stato dedicato un festival che ogni anno attrae esperti e appassionati da tutta Italia e non solo.

L’appuntamento quest’anno con il Festival del Brodetto è per i giorni 11-12-13 settembre, nel secondo weekend del mese. Si tratta della XVIII edizione della kermesse, organizzata da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano, in collaborazione con Regione Marche. Il BrodettoFest rimodula la sua proposta di spettacolo gourmet per accogliere al meglio i “turisti del gusto” attesi per sedersi ai tavoli di un suggestivo ristorante a cielo aperto, in tutta sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Il protagonista indiscusso sarà, ancora una volta, il brodetto alla fanese, un piatto povero ma gustoso, simbolo della tradizione marinara di Fano e – in quanto zuppa di pesce – dell’Italia intera.

Il programma del BrodettoFest 2020

Sarà un’occasione per divertirsi, informarsi, incontrare i grandi nomi della cucina italiana e i personaggi celebri del mondo dell’enogastronomia, gustare grandi interpretazioni del piatto e conoscere una delle città più belle e vivaci dell’Adriatico.

Il festival ogni anno propone interessanti cooking show con grandi chef di fama nazionale, talk show con le autorità del mondo enogastronomico e laboratori per bambini.

La novità dell’edizione 2020 del festival sarà un ampio circuito gastronomico all’aperto che dalla zona Lido coinvolgerà anche quella della Sassonia e del centro storico, trasformando Fano in un grande dehors dedicato al piatto simbolo della città.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. A breve il programma in dettaglio, con i principali eventi e gli ospiti.

Per ulteriori informazioni: www.festivalbrodetto.it

