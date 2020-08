L’emergenza Coronavirus sta provocando ancora disagi in Italia con numerosi casi positivi riscontrati: tra questi anche il noto Federico Fashion Style

Il Coronavirus continua ad essere presente in Italia e così anche il celebre hair stylist ha svelato ai microfoni di Agorà di essere stato sul traghetto con la febbre. Nelle scorse ore ha rivelato durante la stories Instagram: “Ragazzi, leggo cose allucinanti. La verità è che in Sardegna avevo un po’ la febbre, ma ho fatto il sierologico ed era negativo. Sono andato lo stesso al mare, ma credevo soltanto ad un semplice una febbre di gola”. Poi ha aggiunto: “Ho viaggiato con la nave, non è vero con l’aereo. Sono stato molto attento così come le persone che erano con me. Abbiamo fatto subito il tampone quando siamo tornati”.

Federico Fashion Style, l’annuncio

Lo stesso Federico ha, infine, rivelato le novità per quanto riguarda il suo lavoro: “L’unico salone in cui sono stato prima dell’esito del test è stato quello di Anzio. Il salone è chiuso tutti i ragazzi hanno fatto il tampone: ora stanno facendo la quarantena. Riapriremo in base ai protocolli di sicurezza”. Il Coronavirus continua ad essere presente in Italia con la possibilità di trovare nuove soluzioni anche in vista della riapertura delle scuole.