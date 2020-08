Federico Castello Fellow: chi è il giovane cantante, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Federico Castello in arte Fellow: chi è il giovane cantante finalista al Festival di Castrocaro 2020.

Fellow, pseudonimo del giovane cantautore astigiano Federico Castello, classe 2000, è uno dei finalisti dell’edizione 2020 del Festival di Castrocaro. Interprete e autore dei brani che scrive, ha preso parte ad uno spettacolo organizzato da Medici senza Frontiere.

In gara al concorso per nuove voci, porta il brano Fire. Dopo aver frequentato le scuole medie, il cantautore ha deciso di iscriversi al Liceo Musicale Cavour di Torino, cominciando così a prendere lezioni di canto. I suoi esordi assoluti sono però come cantante nella band del nonno.

Chi è Federico Castello in arte Fellow

Durante gli anni delle superiori, fonda una band funky-jazz assieme ai suoi compagni di classe: con loro si esibisce in diverse importanti piazze, compresa quella torinese. In particolare, come solista, si è esibito presso il Jazz Club di Torino, quindi appena 18enne, nel 2018, è arrivato alle semifinali del Tour Music Fest.

Il brano ‘Fire’, che presenta a Castrocaro durante il festival, che viene oggi trasmesso in televisione su Raidue, a detta dello stesso giovanissimo cantante, nasce in un periodo difficile della sua vita. Ha detto in un’intervista: “Ho scritto ‘Fire’ perché ne avevo bisogno, dovevo trovare un modo semplice di spiegare a me stesso cosa stesse succedendo e allo stesso tempo urlare al mondo ciò che avevo dentro”. Ha un canale Youtube, dove oltre a ‘Fire’ sono presenti diverse sue reinterpretazioni di brani noti.