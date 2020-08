Emma Marrone, novità dopo l’ultima chiamata del medico: come sta

Emma Marrone ha raccontato di aver ricevuto importanti novità qualche giorno fa quando il medico le ha chiamato.

Il 2019 di Emma Marrone si è concluso con emozioni ambivalenti: da una parte c’era la paura per il nuovo intervento al quale si è dovuta sottoporre, dall’altra la felicità per il successo che sin dai primi giorni ha fatto registrare il suo nuovo album. Il 2020 si preannunciava dunque ricco di impegni, collaborazioni e opportunità e questo le ha permesso di guardare con estremo ottimismo al prossimo futuro.

L’anno è iniziato con il debutto cinematografico e con l’annuncio della partecipazione al talent di Sky ‘X-Factor‘: Emma infatti sarà uno dei nuovi giudici del programma musicale più seguito d’Italia. Poi però c’è stato il blocco causato dal virus ed un lungo periodo di pausa e riflessione. Una fase di stasi che ha di fatto cancellato molti degli impegni previsti, ma che la cantante salentina ha vissuto in compagnia dei familiari.

Emma Marrone: ecco cosa le ha detto il medico

La bella artista salentina si appresta ora ad intraprende la nuova avventura televisiva su Sky. Emma è stata per anni insegnante e coach nella trasmissione che l’ha lanciata (Amici) ed è dunque abituata nella preparazione dei giovani talenti, tuttavia ‘X-Factor’ rappresenta in ogni caso un importante banco di prova. Esperienza che la cantante affronterà con un pizzico di ottimismo in più.

La Marrone ha raccontato di aver ricevuto qualche giorno fa la chiamata del medico. Quando lo ha sentito ha avuto paura, la prima cosa che ha pensato è stata “Ci risiamo”, ma l’oncologo le ha dato una buona notizia: “In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia”.