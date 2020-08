Coronavirus: positivo Paul Pogba, stella della nazionale francese

Paul Pogba, stella della nazionale francese, positivo al Coronavirus: il forte centrocampista del Manchester United è in isolamento.

Si deve aggiungere Paul Pogba alla lista dei calciatori positivi al Coronavirus: il nome del centrocampista del Manchester United e della nazionale francese è probabilmente a oggi il più noto a livello internazionale.

Dopo la notizia della sua positività, il forte calciatore transalpino non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, per le sfide contro Svezia e Croazia. Secondo quanto riporta il quotidiano l’Equipe, il giocatore dello United è asintomatico ed è in isolamento.

Come sta Paul Pogba, positivo al Coronavirus: centrocampista in isolamento

Al posto di Paul Pogba in Nazionale francese è stato convocato Adrien Rabiot, che gioca nella Juventus. In questi giorni, tra gli altri giocatori contagiati c’è anche Miralem Pjanic del Barcellona. Anche Pjanic, come Pogba, è un ex giocatore della Juventus, anzi il croato solo da qualche giorno è passato al club catalano. Pjanic “gode di buona salute ed è isolato in casa”.

Invece, in Italia, nelle ultime ore sono stati trovati positivi i giocatori della Fiorentina, Erick Pulgar e Simone Ghidotti. Tra gli altri positivi anche Vera Ramirez del Lecce. Sono praticamente tutti asintomatici, come rivelato dalle loro società. Paul Pogba, ex Juventus, è considerato uno dei più forti centrocampisti europei.