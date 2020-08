Coronavirus 27 agosto: ancora boom di asintomatici, meno casi gravi

La situazione Coronavirus in Italia nella giornata di oggi 27 agosto: ancora boom di asintomatici, ma sono meno i casi gravi.

1.411 nuovi casi, 5 decessi, superata la soglia dei 94mila tamponi, dunque con un nuovo record di tamponi effettuati. Questo il dato che emerge nelle ultime 24 ore in Italia rispetto alla diffusione del Coronavirus.

Rallentano i casi di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che passano da 69 a 67 totali, con un deciso calo in Lombardia, dove passano da 17 a 14. Proprio la Lombardia, con 286 nuovi positivi, è la Regione con più contagi.

Casi Coronavirus Regione per Regione oggi 27 agosto

Non ci sono però vittime, mentre al secondo posto per numero di nuovi positivi c’è l’Emilia Romagna, con 171 nuovi casi, quindi Lazio con 152 nuovi positivi, Veneto con 132 casi nuovi e Campania che conta 130 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Intensa l’attività di screening: oltre 35mila i casi scoperti in questo modo.

Gli attualmente positivi sono quasi 22mila, mentre i tamponi effettuati sfiorano adesso i 5 milioni. Complessivamente, si trovano in isolamento domiciliare il 94,5% degli attualmente positivi, mentre continua ad abbassarsi il tasso di mortalità. Con le 5 vittime di oggi, i deceduti salgono complessivamente a 35.463, con il rapporto odierno che è dello 0,35% e quello complessiva che oggi è al 13,6%.